В пермском зоопарке появился баргузинский соболь

Фото: Пермский зоопарк

В Пермском зоопарке пополнение: в тематической зоне «Горный мир» теперь живёт маленький лесной хищник — баргузинский соболь по кличке Тугнуй. Его вольер расположился по соседству с уссурийскими харзами и снежными барсами.

Тугнуй родился в апреле 2025 года в Байкальском государственном заповеднике. Его родители, Гром и Тучка, — обитатели вольерного комплекса заповедника, которые прибыли с фермы под Иркутском. В прошлом году у пары появилось первое потомство — два самца: Байкал и Тугнуй. Первый отправился в Тункинский национальный парк, а второй нашел свой новый дом в Перми.

С самого рождения Тугнуй отличался спокойным и дружелюбным характером, а также любознательностью — он с интересом разглядывает посетителей.

Баргузинский соболь считается особенно красивым подвидом. Эти животные обитают на восточном побережье озера Байкал в районе Баргузинского хребта.

Эти хищники ведут скрытный образ жизни, избегают открытых пространств и мастерски передвигаются по веткам деревьев. Благодаря густому ворсу на лапах, они не проваливаются в снег. Увидеть соболя в дикой природе практически невозможно.

Познакомиться с хищником можно в зоне «Горный мир» между вольерами снежных барсов и шотландских бычков.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.