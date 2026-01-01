В Перми выделят дополнительные средства на обустройство контейнерных площадок В течение двух лет в городе планируется организовать 66 новых мест для сбора ТКО

На заседании Пермской городской думы 24 марта депутаты одобрили выделение дополнительных средств на создание и обновление контейнерных площадок для твёрдых коммунальных отходов (ТКО).

Как пояснил заместитель главы Перми Артём Балахнин, финансирование позволит привести в порядок места накопления отходов по типологии, утверждённой Правилами благоустройства города.

В частности, управляющие компании смогут обустраивать площадки на муниципальной земле, если у домов нет подходящих участков. Всего с 2026 по 2027 годы планируется обустроить 66 новых мест: 25 — в 2026-м и 41 — в 2027-м. На эти цели выделят более 50 млн руб.

В этом году субсидии получат управляющие организации на обустройство 97 площадок: 72 — на придомовых территориях и 25 — на муниципальной земле.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.