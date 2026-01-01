Следователи выясняют причины травм и гибели людей на пожарах в Пермском крае За два дня в огне погибли двое мужчин, госпитализирован ребёнок Поделиться Твитнуть

Фото: МЧС по Пермскому краю

В Пермском крае сотрудники Следственного комитета России проводят расследования, чтобы выяснить причины травм и гибели людей в результате пожаров, произошедших в Прикамье 23 и 24 марта. Об этом сообщили в пресс-службе следкома.

Напомним, 23 марта в Индустриальном районе Перми произошел пожар в квартире. Во время тушения сотрудники МЧС спасли из огня 8-летнего мальчика, спрятавшегося в диване. Сейчас школьник находится в больнице. Причины возгорания устанавливаются. В тот же день в Очёре, в бане на территории частного дома, был найден мертвым мужчина 1962 г.р. Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнём при курении.

24 марта в Ленинском районе Перми при тушении пожара в квартире обнаружили тело мужчины 1976 г.р. Причиной возгорания тоже стало неосторожное обращение с огнём.

Следователи проводят осмотры мест происшествий, назначают и выполняют необходимые экспертизы, опрашивают свидетелей.

Региональное следственное управление напоминает жителям региона о важности соблюдения правил безопасности в быту. Чтобы избежать несчастных случаев:

— не оставляйте детей без присмотра, объясните им, как действовать при пожаре, и регулярно повторяйте с ними правила безопасности;

— не курите в постели или в других неподходящих местах, используйте пепельницы для окурков;

— регулярно проверяйте исправность электропроводки, розеток, щитков и вилок обогревателей;

— не оставляйте включенные электроприборы без присмотра;

— используйте только сертифицированные нагревательные приборы;

— не допускайте к эксплуатации неисправные печи, камины и дымоходы;

— не разрешайте детям играть со спичками, зажигалками и бенгальскими огнями.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.