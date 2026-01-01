В Пермском крае подработка таксистом приносит в месяц более 60 тысяч рублей Регион занял пятое место в рейтинге субъектов РФ по среднему предлагаемому вознаграждению

Константин Долгановский

Эксперты «Авито Подработки» проанализировали рынок подработки для водителей такси в начале 2026 года. Согласно этим данным, в Пермском крае среднее предлагаемое вознаграждение для таксистов на подработке составило 61 458 руб. в месяц. Исследование охватило период с 1 января по 15 марта.

В рейтинге российских регионов с наибольшим средним предлагаемым вознаграждением за подработку для водителей такси Пермский край занял пятое место, а лидерство осталось за Москвой. В российской столице подроаботка для таксистов составила более 105 тыс. руб.

В исследовании отмечается, что фактический доход зависит от множества факторов: тарифа, платформы, количества заказов, времени работы (особенно выгодно выходить на линию в часы пик), а также чаевых и бонусов.

По словам экспертов сервиса, рынок занятости расширяет воронку подбора, и сегмент такси — не исключение. Гибкий график и возможность самостоятельно выбирать смены делают такую подработку привлекательной для разных категорий граждан.

Новые активные участники рынка — студенты и пенсионеры. В частности, в Сахалинской области число предложений для студентов выросло на 114%, в Амурской — на 94%, в Хабаровском крае — на 86%. Для пенсионеров в Сахалинской области рост составил 69%, в Хабаровском крае — на 58%, в Москве — на 47%.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.