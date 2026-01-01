«Пермская судоверфь» изготовит для Сарапула причал для круизных судов Монтаж намечен на начало лета

фото: ФРПК

Предприятие «Пермская судоверфь» изготовит, доставит и установит причал для круизных судов в Сарапуле. Об этом сообщили в ФРПК. Торжественная закладка нового причала прошла в марте, а уже в начале лета планируется его монтаж. Причал будет многофункциональным: он сможет принимать как небольшие суда, так и крупные пассажирские теплоходы, включая четырехпалубные, а также суда на подводных крыльях.

Длина причала — 54,2 м, ширина — 21,8 м, высота борта — 1,5 м, пассажировместимость — до 75 человек, вес конструкции — около 100 тонн.

Конструкция причала аналогична тем, которые были построены «Пермской судоверфью» в Пермском крае. Всего было возведено семь таких сооружений: по два для Перми и Соликамска, а также по одному для Краснокамска и музея под открытым небом «Хохловка». Кроме того, на место уже доставлен причал для Добрянки, который начнёт функционировать в этом сезоне. Причал для Осы пока ожидает открытия навигации для дальнейшей установки.

Учредителями «Пермской судоверфи» являются группа «Эмпериум» (ПАО АФК «Система») и региональный институт развития АО «Фонд развития Пермского края».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.