Депутаты отметили заслуги Пермской научно-производственной приборостроительной компании Компанию наградят Почётной грамотой

Константин Долгановский

В 2026 году, объявленном губернатором Пермского края Дмитрием Махониным Годом промышленности, пермские депутаты решили отметить достижения ведущих промышленных предприятий региона. На пленарном заседании Пермской городской думы было принято решение наградить Почётной грамотой Пермскую научно-производственную приборостроительную компанию (ПНППК). Председатель думы Дмитрий Малютин подчеркнул, что данная компания вносит весомый вклад в развитие городской инфраструктуры.

Дмитрий Малютин отметил, что ПНППК является лидером в своей области. Пример работы приборостроителей демонстрирует, что можно достигать высоких результатов даже в условиях изменений, при грамотном управлении и правильной кадровой политике. Важно отметить, что компания активно участвует в жизни города, реализует социальные и благотворительные проекты, а также уделяет большое внимание работе с молодёжью.

Установлены прочные контакты с вузами и школами, создан и работает детский технопарк. Такая стратегия развития заслуживает полного одобрения и поддержки», — добавил Дмитрий Малютин.

ПНППК специализируется на разработке и производстве датчиков и систем для навигации, стабилизации и ориентации подвижных объектов. Компания обладает мощной научной базой и является единственным производителем в России особо чистого кварца, необходимого для производства оптоволокна.

ПНППК также активно способствует развитию современного технического образования в Перми через проект «Инженерный лифт». Компания является учредителем русской классической школы «Светоника», детского технопарка «Кванториум Фотоника», а также организатором конкурса молодых ученых «УМНИК-Фотоника» и научно-просветительского форума «Ни дня без науки». Кроме того, ПНППК является партнёром краевой инженерной школы «Фотоника, новые материалы и приборостроение» при ПГНИУ. На базе компании создан Научный образовательный центр, где студенты проводят исследования в области фотоники и волоконной оптики.

