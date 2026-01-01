На шоссе Космонавтов в Перми произошло серьёзное ДТП с опрокидыванием Есть пострадавший

Олег Антонов

Около 9 час. утра 24 марта у д. Ванюки на ш. Космонавтов в сторону Перми произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие, о чём сообщили очевидцы в соцсетях.

По предварительным данным, как пишет perm.aif.ru, столкнулись легковой автомобиль и машина, напоминающая «буханку». Последняя после удара оказалась перевёрнутой на бок. Примерно в 09:25 с места происшествия на машине скорой помощи увезли пострадавшего.

ГУ МВД России по Пермскому краю официальную информацию об аварии пока не предоставили.

«Новый компаньон» направил в минздрав запрос о состоянии раненого.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.