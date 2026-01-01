Средний размер автокредита в Прикамье за год вырос на 16,2% Меньший рост зафиксирован только в Красноярском крае

Константин Долгановский

Как сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ), в феврале 2026 года средний размер автокредита в Пермском крае достиг 1,36 млн руб., увеличившись на 16,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года (1,17 млн руб.).

В целом по РФ средний кредит достиг уровня в 1,52 млн руб., увеличившись на 27,3% за год и на 2,1% по сравнению с январём 2026 года.

Наибольший рост среднего размера автокредитов среди этих регионов в феврале 2026 года по сравнению с февралем 2025 года показали Белгородская (+38,6%), Самарская (+36,2%), Москва (+32,7%), Саратовская (+30,5%) и Удмуртская Республики (+29,8%). Наименьший рост зафиксирован в Красноярском (+14,7%), Пермском (+16,2%) краях и Кемеровской области (+18,4%).

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отмечает, что средний размер автокредитов рос до осени 2025 года, а затем стабилизировался на уровне 1,5 млн руб. Это происходит на фоне снижения спроса из-за повышения утилизационного сбора и осторожности банков. Кредиторы предъявляют высокие требования к кредитной истории заемщиков, что снижает риски просрочек. Волков рекомендует заемщикам следить за своей кредитной историей, чтобы избежать её ухудшения.

