Первая волна половодья в Прикамье ожидается в конце недели С пятницы начнётся активное таяние снега из-за значительного потепления

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю

В Перми растёт вероятность установления абсолютного рекорда тепла для марта. Об этом сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

Как было отмечено в недельном обзоре центра, в конце недели ожидается рекордная волна тепла в южной части Урала из-за выноса тропического воздуха с Аравийского полуострова через Среднюю Азию. Южные районы Пермского края попадут под влияние этого тёплого воздушного потока с пятницы, и пик тепла придётся на ночь субботы.

Уже в пятницу на юге Пермского края температура может подняться до +14…+16°С, а в Свердловской области — до +18°С. В субботу ожидается дальнейшее потепление, и в южной части Пермского края температура может достичь +15…+18°С. Рекорд тепла для всего марта в Перми составляет +15,0°С, и есть вероятность, что он будет побит.

Продолжительность этого потепления пока остаётся неопределённой, поэтому рекорд может быть установлен несколько раз. Отклонение температуры от нормы на пике потепления составит около 10°С, что соответствует климатической норме последних дней апреля, а не марта.

С пятницы начнётся активное таяние снега из-за значительного потепления, а с выходных — разрушение ледового покрова на реках и первые, ещё не сильные подъёмы уровней воды. Насколько значимой окажется эта первая волна половодья, зависит от сохранения тепла в начале апреля. В целом, раннее начало половодья может способствовать его растяжению во времени и снижению максимальных уровней воды.

