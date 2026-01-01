Жительницу Прикамья приговорили к реальному сроку за избиение несовершеннолетней дочери

Сергей Глорио

Кудымкарский городской суд Пермского края вынес обвинительный приговор местной жительнице. Она признана виновной по статье 117 УК РФ (истязание), об этом сообщается на портале прокуратуры РФ.

Согласно материалам дела, с февраля по сентябрь 2024 года женщина систематически наносила побои своей несовершеннолетней дочери, причиняя ей физическую боль и моральные страдания.

Суд назначил ей наказание в виде 3 лет и 2 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима. Также суд удовлетворил иск прокурора, действующего в интересах ребёнка, и взыскал с осужденной компенсацию морального вреда в пользу пострадавшей.

