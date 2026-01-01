В школах Перми последние звонки прозвенят для 18 160 учеников Выпускные вечера пройдут 27 июня

Константин Долгановский

Департамент образования администрации Перми подтвердил, что последние звонки в городских школах состоятся 26 мая, а выпускные вечера пройдут 27 июня. В ведомстве рассказали, что в текущем году школу покинут 13 774 девятиклассника и 4 486 одиннадцатиклассников.

Ранее в мэрии сообщали, что 26 мая в Перми будет ограничена продажа алкоголя.

Власти также напомнили, что основной период сдачи ОГЭ для выпускников 9-х классов продлится с 2 июня по 6 июля, а сдача ЕГЭ для выпускников 11-х классов состоится с 1 июня по 9 июля.

