В Прикамье приставы закрыли медкабинет из-за отсутствия лицензии Пока на два месяца

УФССП России по Пермскому краю

В Березниках судебные приставы временно закрыли медицинский кабинет сосудистой хирургии, находящийся в бизнес-центре, из-за отсутствия лицензии. Об этом сообщили в ГУФССП по Пермскому краю.

Контролирующие органы выявили, что у предпринимателя нет санитарно-эпидемиологического заключения, подтверждающего соответствие помещения санитарным нормам. Этот документ необходим для получения лицензии на медицинскую деятельность. Кроме того, в кабинете отсутствовали контейнеры для медицинских отходов класса Б, не было схемы обращения с ними и договора на их вывоз.

Суд признал предпринимателя виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований, предусмотренных ст. 6.4 КоАП РФ. На 60 дней ему запрещено оказывать медицинские услуги в этом кабинете.

Исполнительный документ поступил в отдел судебных приставов по Березникам и Усольскому району. Сотрудники органов принудительного исполнения опечатали медицинское оборудование и составили акт о приостановлении деятельности.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.