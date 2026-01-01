Суд обязал эксплуатанта полигона ТКО в Кудымкаре принять меры по снижению выбросов

Прокуратура Пермского края

Природоохранная прокуратура Березниковского района провела проверку соблюдения организацией, эксплуатирующей полигон твердых коммунальных отходов в городе Кудымкаре, норм природоохранного законодательства.

Выяснилось, что компания не согласовала с соответствующими органами меры по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды неблагоприятных метеоусловий, как того требует закон.

После того как нарушения были выявлены, директору предприятия было направлено представление. Однако компания не предприняла необходимых действий для их устранения. В связи с этим природоохранный прокурор обратился в суд, требуя обязать ООО согласовать с Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края план мероприятий по снижению выбросов в атмосферу.

Суд удовлетворил требования прокурора. Природоохранная прокуратура будет следить за тем, чтобы решение суда было исполнено на практике, сообщили в надзорном органе.

