В Перми началось строительство складского комплекса в рамках ПИП Инициатор — компания «Уралподшипник-Пермь»

В Перми ООО «Уралподшипник-Пермь» приступает к реализации приоритетного инвестиционного проекта (ПИП), направленного на создание современного логистического комплекса в формате «Лайт Индастриал». На данный момент завершено устройство свайного поля и монолитных фундаментов, а также ведется монтаж железобетонного каркаса складского здания. Все работы выполняются в соответствии с утвержденным планом проекта, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Напомним, статус «приоритетного инвестиционного проекта» был присвоен инициативе ООО «Уралподшипник-Пермь» на заседании Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата Пермского края 24 мая 2023 года. В рамках проекта компания строит с нуля в Индустриальном районе Перми комплекс автономных производственно-складских помещений, соответствующих формату «Лайт Индастриал».

На территории общей площадью 19 тыс. кв. м планируется возвести складские, производственные и офисные помещения, занимающие 12 тыс. кв. м. Оставшиеся 5 тыс. кв. м будут отведены под парковочную зону. Общий объем инвестиций в проект превышает 715 млн руб. Завершение строительства намечено на 2027 год.

По словам представителей компании, в Пермском крае сохраняется устойчивый спрос на современные логистические комплексы данного типа. Такие объекты способствуют оптимизации размещения производственных, складских и административных мощностей, снижению логистических затрат и повышению операционной эффективности бизнеса.

«Присвоение статуса приоритетного инвестиционного проекта стало для нас важным шагом. Это позволило не только ускорить запуск проекта благодаря предоставлению земельного участка без проведения торгов, но и обеспечило необходимую административную поддержку на всех этапах реализации. Для крупных инфраструктурных проектов это особенно значимо. Такая форма поддержки снижает инвестиционные риски, способствует соблюдению сроков строительства и делает проект более устойчивым. Для нас это не просто мера поддержки, а важный инструмент, который помогает развивать современную логистическую инфраструктуру в регионе», — отметил Владислав Беспалов, руководитель проекта ООО «Уралподшипник-Пермь».

В рамках ПИП в 2023 году компания заключила соглашение с администрацией Индустриального района Перми о благоустройстве ш. Космонавтов и уже выполнила свои обязательства на сумму 300 тыс. руб.

«Развитие логистической инфраструктуры является ключевой задачей для Пермского края. Современные логистические комплексы играют важную роль в экономике региона, обеспечивая эффективное распределение грузов, связывая промышленные центры с внешними рынками и снижая издержки для бизнеса. Они также способствуют привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест, развитию логистических услуг и укреплению транзитного потенциала региона. Пермский край занимает важное положение на транспортной карте России, связывая европейскую часть страны, Урал, Сибирь и Дальний Восток. Поэтому создание современных складских и распределительных комплексов имеет стратегическое значение для дальнейшего экономического роста», — подчеркнул Владимир Верюжский, генеральный директор Агентства инвестиционного развития Пермского края.

