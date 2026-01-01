В Перми 19 школьных дворов модернизируют по проекту «Комфортный край»

В 2026 году в рамках приоритетного направления «Школьный двор» регионального проекта «Комфортный край» планируется модернизация территорий 19 общеобразовательных организаций.

По информации городского департамента образования, в перечень учреждений вошли: школа №14, Школа инженерной мысли им. П.А. Соловьева, гимназия №10, гимназия №4, лицей №8, школа «Диалог», школа №50, школа №65, школа №91, адаптивная школа-интернат «Спутник», школа «Траектория», адаптивная школа-интернат «Ступени», адаптивная школа-интернат «Территория возможностей», школа №76, «Школа агробизнестехнологий», школа №28, школа №122, школа №132 и школа №64.

Благоустройство школьных дворов предусматривает создание многофункциональных пространств: зон для активного и спокойного отдыха, пешеходных дорожек, цветников и клумб, а также площадок для торжественных мероприятий. Для удобства учащихся, педагогов и персонала будут установлены скамейки и организовано зональное освещение.

После завершения работ обновлённые школьные территории смогут выполнять роль общественных пространств: в выходные дни и во внеурочное время здесь смогут проводить досуг как школьники, так и жители близлежащих районов, особенно в период массовых районных мероприятий.

Реализация направления «Школьный двор» в 2026 году будет финансироваться из средств бюджета Пермского края и города Перми — общий объём инвестиций составит порядка 299 млн рублей.

Отметим, что в 2025 году в рамках того же регионального проекта уже были благоустроены дворы десяти школ: созданы безопасные и комфортные зоны для спорта и игр. Направление «Школьный двор» входит в число приоритетных направлений проекта «Комфортный край», который реализуется в Пермском крае с 2023 года по инициативе губернатора Дмитрия Махонина. Главная задача проекта — формирование современной, эргономичной и привлекательной школьной среды, способствующей всестороннему развитию учащихся и поддержанию их интереса к активной, здоровой жизни.





