Выдано заключение госэкспертизы на проект капремонта общежития пермского медуниверситета

Выдано положительное заключение госэкспертизы на проект капремонта общежития пермского медицинского университета. Речь идёт о здании на ул.Луначарского,74а. Соответствующая запись в едином реестре заключений появилась 23 марта.

Согласно информации в реестре, документацию подготовило ООО «Гарантпроект» из Санкт-Петербурга. Разработка документации обошлась в 5,4 млн рублей.

По информации на портале государственных закупок, работы предполагают ремонт стен, полов, колонн, лестниц, цокольного этажа, окон и витражей, дверей, кровли здания.

Ранее "Новый компаньон" сообщал, что ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет» ищет подрядчика, который займётся проектированием и капитальным ремонтом общежития № 4. Здание расположено по ул. 25 Октября, 37.









