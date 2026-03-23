Фото: Соцсети Павла Черепанова

На шоссе Космонавтов в Перми появится подземный переход. Об этом в своих социальных сетях сообщил Советник губернатора Пермского края по вопросам строительства Павел Черепанов.

С его слов, жители Индустриального района неоднократно задавали вопросы по поводу реконструкции шоссе Космонавтов на участке от ул. Архитектора Свиязева до моста через реку Мулянку.

Он ответил, что предусмотрено строительство подземного перехода в районе второго корпуса Лицея №8 у остановки «Школа 107».

В ходе реконструкции участка шоссе Космонавтов предусмотрено возведение двухуровневой транспортной развязки в месте пересечения с улицами Промышленной и Оверятской. Старт строительных работ запланирован на 2026 год, окончание — на 2032 год. Текущая оценка бюджета проекта составляет 12,1 млрд рублей.

Параллельно на шоссе Космонавтов будет организована плоскостная перехватывающая парковка на 65 машиномест. Объект разместится в районе Верхние Муллы, в непосредственной близости от остановки общественного транспорта при выезде из центральной части города. Площадь стоянки составит 2,2 тыс. кв. м. Соответствующим ведомствам дано поручение подготовить проект планировки данной территории.





