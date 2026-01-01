Посадка и уход за деревьями в Перми может обойтись в 38,6 млн рублей Высаживать планируется лиственницы, ели, сосны, берёзы, рябины, ивы, тополя, клёны

Максим Артамонов

В Перми ищут подрядчика, который займётся посадкой и дальнейшим уходом за высаженными деревьями в городе. Соответствующая информация появилась на портале государственных закупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 38,6 млн рублей. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 9 апреля включительно.

Согласно техническому заданию, предполагается посадка 759 деревьев и 2000 кустарников. Работы будут проводиться в 4 этапа — с 27 апреля 2026 года по 31 октября 2027 года. Все виды работ, включая приобретение и поставку саженцев, Подрядчик выполняет собственными силами и за свой счёт, уточняется в документации.

Высаживать планируется лиственницы, ели, сосны, берёзы, рябины, ивы, тополя, клёны.

«Посадочный материал должен иметь хорошо сформированную корневую систему; не должен иметь признаков ослабления, поражения болезнями и заселения вредителями, повреждения инфекционного и механического характера, морозобоин, затрагивающих кору до камбия. Саженцы деревьев должны иметь здоровую, нормально развитую, симметричную крону, типичную для данного ботанического вида», — уточняется в документации.

