Проект капремонта стадиона «Авангард» в Перми прошёл госэкспертизу

Виктор Михалев

Проект капремонта стадиона «Авангард» в Кировском районе Перми прошёл госэкспертизу. Соответствующая запись в едином реестре заключений появилась 23 марта.

Спортивный объект находится по адресу ул. Светлогорская,14. Застройщиком выступает МАУ ДО «Спортивная школа олимпийского резерва «Звезда». Документацию для прохождения государственной экспертизы подготовило пермское ООО «Эксперт-Некст».

Согласно информации на портале госзакупок, проектом предполагается устройство футбольного поля, соответствующего Четвертой категории Стандарта РФС. Поле должно быть ограждено защитным ограждением, также здесь должны размесить флагштоки, технологическое оборудование, малые архитектурные формы. Второй этап капитального ремонта включает установку трибун на 500 зрителей, устройство четырёх раздевалок для команд, раздевалок для судей и инспекторов матчей, тренерской комнаты, комнаты для инвентаря, гардероба.

