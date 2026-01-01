В прошлом году пермская полиция изъяла более 63 кг наркотиков Это значительно выше, чем в 2024 году

В прошлом году сотрудники пермской полиции изъяли 63 697 гр наркотических средств, что на 36 954 гр больше, чем в 2024 году (26 743 гр.). Об этом сообщил, выступая на пленарном заседании Пермской городской думы, начальник Управления МВД России по Перми Вадим Стрижков. Начальник пермской полиции рассказал итогах деятельности силового ведомства за 2025 год.

По его словам, в минувшем году было зарегистрировано 3069 таких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, а годом ранее — 2448. В то же время в 2025 году было расследовано 1339 преступлений, а в 2024 году — 1331.

При этом по количеству привлечённых к ответственности преступников 2025 год практически совпал с 2024-м: 520 к 521 человеку год к году.

