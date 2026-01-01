Глава СК запросил доклад о деле по обрушению потолка в жилом доме Соликамска

Следственный комитет России

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить отчёт о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту халатности в Пермском крае.

Речь идёт о ЧП в Соликамске, где обрушилось потолочное перекрытие в двухэтажном жилом доме. К счастью, в результате инцидента никто из жильцов не получил травм.

По данному происшествию следственные органы Следственного комитета России по Пермскому краю начали уголовное преследование по ст. 293 УК РФ (халатность).

Руководитель Следственного комитета России поручил руководителю Следственного управления по Пермскому краю Денису Головкину подготовить доклад о текущем состоянии расследования и выявленных фактах.

