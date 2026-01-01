В Пермском крае суд постановил снести склад в охранной зоне ЛЭП Объект был построен самовольно

Олег Антонов

Арбитражный суд Пермского края обязал владельца бизнеса в Лысьве демонтировать склад строительных материалов и ограждение, которые были незаконно построены в охранной зоне линии электропередачи (ЛЭП) напряжением 35 кВ. Эти объекты мешают работе специалистов «Россети Урал», которые отвечают за надёжное электроснабжение потребителей.

Представители пермского филиала «Россети Урал» во время проверки участка ЛЭП на ул. Чусовской обнаружили, что границы охранной зоны были грубо нарушены. Компания направила собственнику бизнеса предписание снести незаконные постройки, но требования не были выполнены.

Информация об этом была передана в администрацию Лысьвенского муниципального округа. Местные власти провели проверку и установили, что предприниматель возвёл объекты в охранной зоне ЛЭП без разрешения.

Администрация Лысьвенского муниципального округа обратилась в арбитражный суд Пермского края с иском о сносе незаконных построек. Суд постановил, что объекты должны быть демонтированы немедленно за счёт их владельца. Также с предпринимателя будет взыскана госпошлина.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.