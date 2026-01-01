Проект строительства дискаунтера в Индустриальном районе Перми прошёл госэкспертизу Объект может появиться на улице Нефтяников

Константин Долгановский

Проект строительства дискаунтера в Индустриальном районе Перми (ул. Нефтяников, 207) получил положительное заключение госэкспертизы. Соответствующая запись появилась в едином реестре заключений 23 марта.

Согласно информации в реестре, документацию подготавливало пермское ООО «Промстройпроект». Застройщиком выступает ИП Помогаев Виктор Анатольевич.

Участок на ул. Нефтяников под строительство магазина был выставлен городской администрацией на торги в 2022 году. Площадь объекта — 793 кв. м. Точной информации о товарной специализации объекта на данный момент нет.

Согласно данным Rusprofile, ИП Помогаев Виктор Анатольевич специализируется на производстве шпона, фанеры, деревянных плит, панелей, гофрированной бумаги, картона. В качестве основного ОКВЭД указана утилизация отходов бумаги и картона во вторичное сырьё.

