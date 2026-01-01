Жительница аварийного дома в Прикамье, где рухнула крыша, обратилась к Бастрыкину Глава СК России потребовал доклад по делу о нарушении жилищных прав

Жительница Пермского края, проживающая в аварийном доме на ул. Мостовой в Чусовом, обратилась в Информационный центр СК России с жалобой на нарушение своих жилищных прав. Дом, построенный в 1958 году, был признан аварийным в 2017 году из-за критического износа конструкций и трещин в стенах. В марте текущего года произошло обрушение части крыши. Несмотря на это, меры по реализации прав заявительницы до сих пор не приняты. Обращения в соответствующие органы не привели к желаемому результату, а срок расселения не определен.

В СУ СК России по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о ходе и результатах расследования данного уголовного дела, учитывая доводы, изложенные в обращении. Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

