Средний размер потребкредита в Прикамье вырос за год на четверть При этом спрос на потребкредиты остаётся низким

Константин Долгановский

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в феврале 2026 года в Перми средняя сумма выданных потребительских кредитов наличными достигла 144,5 тыс. руб., что на 24,7% больше, чем в феврале 2025 года, когда она составляла 115,9 тыс. руб.

В целом по РФ рост составил 21,5% (до 167,2 тыс. руб.).

Такой значительный рост обусловлен тем, что в конце 2024-го — начале 2025 года показатель был на минимуме из-за ужесточения денежно-кредитной политики, направленной на охлаждение кредитного рынка, включая макропруденциальные ограничения, в частности, на показатель долговой нагрузки (ПДН).

В сравнении с предыдущим месяцем средний чек потребкредита в феврале 2026 года вырос на 10,7%.

С точки зрения региональной динамики, наибольший рост среднего чека потребкредита в феврале 2026 года по сравнению с февралем 2025 года показали Алтайский край (+37%), Хабаровский край (+32,7%), Ленинградская (+30,5%), Омская (+29,4%) и Челябинская область (+28,8%).

«За последние шесть месяцев средний размер потребительских кредитов стабилизировался на уровне 150-180 тыс. руб., — отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. — При этом спрос на потребкредиты остается низким, а доля заявок от наиболее качественных заёмщиков (с Персональным кредитным рейтингом более 750 баллов) сокращается. В условиях высоких процентных ставок эти клиенты предпочитают сберегательную модель поведения, а не покупки в кредит. Ухудшение входящего потока вынуждает банки быть более осторожными и фокусироваться на управлении качеством портфеля, что приводит к усилению скоринговых фильтров и ограничению новых выдач. Поэтому потенциальным заемщикам рекомендуется внимательно следить за своей кредитной историей и не допускать её ухудшения».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.