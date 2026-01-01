Режиссёр сериала «Интерны» покажет в Перми новый фильм о борщевике Показ намечен на 9 апреля

фото предоставлено "Пермской синематекой"

В Перми 9 апреля на фестивале FUTURE.DOC режиссёр Кирилл Седухин, родившийся в Кунгуре, лично представит свой новый документальный фильм «Борщевик — герой нашего времени». Об этом сообщает «Пермская синематека». Картина рассказывает о борщевике — растении, которое стало настоящим врагом для тех, кто работает в сельском хозяйстве. Фильм задаётся вопросом «Можно ли найти что-то положительное в этом злодее?».

Показ будет сопровождаться другим документальным фильмом, который поднимает другой важный вопрос: «Что такое пестициды?». Это будет первый из четырнадцати фильмов в программе, посвящённой природе, человеку и науке, которые пермские зрители смогут увидеть с 9 по 12 апреля.

Кирилл Седухин — автор не только документальных, но и художественных фильмов. Среди его работ можно выделить «Бронекатер» (2020, о судне, поднятом со дна реки в Волгограде) и биографическую ленту «Бортеневская битва. Подвиг князя Тверского» (2018). Он также был режиссёром сериала «Интерны».

Седухин уже не раз приезжал в Пермь со своими работами. В последний раз он представил здесь семейную комедию «Иван Семёнов. Первый поцелуй».

