Глава СКР потребовал доклад о расселении жильцов аварийного дома в Кунгуре Возбуждено уголовное дело

Следственный комитет России

В комментариях под аккаунтом председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина ВКонтакте появилось обращение, связанное с длительным нерасселением жильцов общежития на ул. Бачурина в Кунгуре Пермского края. Об этом сообщает пресс-служба следкома.

Здание 1954 года постройки находится в аварийном состоянии: перекрытия и лестничные марши разрушаются, в стенах появились трещины, а кровля протекает. Несмотря на то что в 2021 году строение было признано аварийным, благоустроенное жильё жильцам так и не предоставлено. Обращения в различные инстанции не принесли ожидаемых результатов.

В связи с этим в СУ СК России по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело.

Александр Бастрыкин, председатель Следственного комитета РФ, поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину подготовить доклад о ходе и результатах расследования данного уголовного дела, учитывая все доводы, изложенные в обращении.

Исполнение этого поручения взято на контроль в центральном аппарате ведомства.









Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.