«Дочка» прикамского «Соликамскбумпрома» увеличила выручку, но уменьшила прибыль Предприятие отчиталось о финансовых показателях за 2025 год

Фото предоставлено АО "Соликамскбумпром"

Соликамское АО «Транспорт» отчиталось о финансовых показателях за 2025 год. За указанный период предприятие получило прибыль в размере 116,573 млн руб. Это почти на 33 млн меньше, чем в 2024 году.

Выручка организации составила 697,202 млн руб. Это больше, чем в 2024 году. Тогда АО показало выручку в 649,694 млн руб.

Пермское АО «Транспорт» занимается грузоперевозками железнодорожным транспортом. Одним из владельцев предприятия является завод « Соликамскбумпром», которому принадлежит 40,85% акций транспортной компании. Другим акционером, владеющим не менее чем 20% уставного капитала АО, согласно отчёту, является гендиректор Андрей Чукреев (27,93%).

