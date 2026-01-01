В пермской больнице через два года после смертельного ЧП заменят лифт

фото рухнувшего лифта

Следственный комитет России

В больнице Святого Архангела Михаила на ул. Лобачевского, 26 в Перми запланирована замена лифтового оборудования. На эти цели будет выделено 5,6 млн руб. Согласно конкурсной документации, подрядчику предстоит демонтировать старые лифты и систему вентиляции. В рамках проекта необходимо установить новые лифты, выполнить отделку лифтовых холлов, установить системы противодымной вентиляции и диспетчеризации, а также провести другие необходимые работы. Сроки выполнения работ определены с 15 мая по 6 августа 2026 года.

Как напоминает «Рифей», в октябре 2023 года в этой больнице произошло трагическое происшествие: лифт с пассажирами упал в шахту с четвёртого этажа. В результате аварии трое человек получили травмы и были госпитализированы. Один из пострадавших скончался. Спустя пять месяцев после инцидента руководство больницы объявило тендер на разработку проектно-сметной документации для замены лифтов.

