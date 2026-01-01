В Перми совершившего убийство ревнивца осудили на 18 лет

фото: Александр Тепикин / АиФ

В Перми вынесен приговор рецидивисту, задержанному при попытке вынести тело жертвы, обмотанное скотчем, в подъезд, сообщили perm.aif.ru в пресс-службе Дзержинского районного суда.

Конфликт, приведший к убийству, произошёл 28 декабря 2025 года в одной из пермских квартир. Обвиняемый объяснил в суде, что мотивом стала ревность. Он расправился с незнакомцем, используя пневматический пистолет и нож.

18 марта в Дзержинском районном суде состоялось рассмотрение дела. Прокурор потребовал для подсудимого 18 лет и 6 месяцев лишения свободы, а также ограничение свободы на 1 год и 6 месяцев. Во время заседания обвиняемому стало плохо, его госпитализировали. На следующий день, 19 марта, его состояние улучшилось, и он выступил с последним словом.

20 марта был оглашён приговор. Мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Суд назначил ему 18 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима, а также ограничение свободы на 1 год и 6 месяцев (с учётом неотбытого наказания за предыдущее убийство).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.