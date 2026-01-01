В Перми пожарные нашли ребёнка внутри дивана в горящей квартире Восьмилетний мальчик был без сознания

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

В понедельник, 23 марта, в Перми в многоквартирном доме на ул. Беляева произошёл пожар. В 13:16 на место происшествия были направлены 33 спасателя и девять единиц техники. Когда пожарные прибыли на место, они увидели, что огонь охватил домашние вещи на балконе квартиры на пятом этаже. Пламя распространилось на балкон и шестого этажа.

Как сообщили в ГУ МЧС по региону, спасатели, используя средства защиты от дыма, проникли в квартиру и обнаружили в диване восьмилетнего мальчика без сознания. Его передали медикам скорой помощи. Из задымленного подъезда, расположенного выше места пожара, пожарные эвакуировали 22 человека, включая пятерых детей.

Пожар был локализован на площади 8 кв. м к 13:40. Сейчас дознаватели МЧС выясняют причины возгорания.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю настоятельно рекомендует не оставлять детей без присмотра. Особенно важно не оставлять их одних в закрытых помещениях, так как в случае пожара они не смогут самостоятельно выбраться. Родители должны подробно объяснить детям правила пожарной безопасности и научить их правильным действиям при пожаре. Необходимо объяснить, что при пожаре нельзя скрываться в укромных местах, таких как шкафы или под кроватями, так как это затруднит их обнаружение и спасение.

