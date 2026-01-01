У старого путепровода возле «Мориона» в Перми осталось снести пять опор Параллельно возводятся новые

Фото: страница Дмитрия Махонина ВКонтакте

У старого путепровода по ш. Космонавтов возле «Мориона» в Перми осталось снести пять опор из 14. После завершения этого этапа демонтаж старых конструкций будет закончен. Об этом сообщили в минтрансе региона.

В настоящее время демонтированные части путепровода измельчают, погружают на грузовики и вывозят с площадки. Параллельно с этим процессом рабочие устанавливают новые опоры. Всего их будет 16.

На данный момент ведётся бетонирование крайней опоры со стороны рынка, которая является самой большой. Эта опора примыкает к насыпи, ведущей к подходу. Со стороны Центрального рынка строители возводят подпорные стены для будущего подхода к путепроводу. Уже забиты сваи, и сейчас ведётся бетонирование фундаментов с последующим армированием.

Кроме того, строители продолжают работы по созданию будущей дороги за путепроводом, слева от здания «Мориона». На стройплощадку уже начали завозить металлические элементы, которые станут частями будущих пролётных строений путепровода. Также ведётся их сборка.

