Лысьвенский металлургический завод завершил год с убытками Уменьшилась выручка компании

Константин Долгановский

ООО «ММК-Лысьвенский металлургический завод» обнародовало финансовые результаты за 2025 год. Предприятие понесло убытки в размере 183,1 млн руб., тогда как в 2024 году оно получило чистую прибыль в 2 млрд руб. Выручка компании уменьшилась с 28,5 млрд руб. в 2024 году до 19,6 млрд руб. в 2025-м. Первым на публикацию отчёта обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье».

«ММК-Лысьвенский металлургический завод» является одним из старейших предприятий Урала. Первоначально завод специализировался на производстве чугуна и изделий из него, но позже его производственная линейка расширилась за счет кованых, прокатных и других видов металлопродукции. «ММК-ЛМЗ» занимает четвертое место среди крупнейших производителей оцинкованного проката и проката с полимерными покрытиями. С 2017 года предприятие входит в состав Магнитогорского металлургического комбината.

Следует отметить, что ухудшение финансовых показателей произошло на фоне общего спада в металлургической отрасли России. По оценкам участников рынка, спрос на металлопрокат в стране снизился на 14%.

