Пермский «Молот» проиграл первый матч 1/8 плей-офф ВХЛ Единственный гол за пермяков забил Валерий Поляков

фото: ЦСП Пермского края

ХК «Молот» (Пермь) 23 марта стартовал в 1/8 плей-офф ВХЛ с поражения от команды «Горняк-УГМК» из Верхней Пышмы.

Все три шайбы были заброшены в первом периоде. Счёт открыли хозяева, затем единственный гол за «Молот» забил Валерий Поляков, однако удержать ничью до завершения 20-минутки пермяки не сумели.

В течение двух следующих периодов пермяки провели в зоне атаки, но команда не смогла сократить отставание в одну шайбу и уступила «Горняку-УГМК».

Второй матч 1/8 плей-офф ВХЛ состоится 25 марта, тоже в Верхней Пышме. Затем команды переедут в Пермь. В следующий раунд выйдет клуб, одержавший в серии четыре победы.

