Жительница Прикамья решила вернуться в горящий дом за вещами и погибла

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

Стали известны подробности пожара в Пермском крае, произошедшего 22 марта, в котором погибла женщина. Их сообщили в ГУ МЧС по региону.

22 марта в 14:40 поступило сообщение о пожаре в частном доме на ул. Мира в д. Самарова Октябрьского муниципального округа. Обнаружив возгорание, супруги эвакуировались, попросив соседей вызвать пожарных. Мужчина успел вывезти автомобиль, в то время как женщина решила вернуться за документами.

Прибывшие на место газодымозащитники обнаружили 63-летнюю женщину без сознания и вынесли её к медикам, но, к сожалению, спасти её не удалось. Пожар был локализован в 15:26, а полностью ликвидирован в 15:28. Площадь возгорания составила 99 кв. м, в тушении участвовали 12 огнеборцев на пяти машинах. Предварительная причина пожара — неисправность электрооборудования.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю предупреждает: ни при каких обстоятельствах не возвращайтесь в горящее здание за документами или личными вещами. Даже короткий контакт с дымом может быть смертельным, а температура при пожаре достигает нескольких сотен градусов, делая возвращение невозможным.

