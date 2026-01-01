Жительница Прикамья растратила страховку дочери, перечисленную ей после гибели отца на СВО Женщину приговорили к условному сроку

Константин Долгановский

Кизеловский городской суд Пермского края рассмотрел уголовное дело в отношении местной жительницы, признав её виновной по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата в особо крупном размере).

Согласно материалам дела, в начале 2025 года несовершеннолетняя получила страховую выплату после гибели своего отца в ходе специальной военной операции. Поскольку получатель не достиг 18-летнего возраста, деньги были переведены на счёт, открытый её матерью, которая на тот момент уже не была в браке с погибшим.

Получив доступ к крупной сумме, женщина использовала более 1 млн руб. на личные нужды, не связанные с интересами дочери.

Суд, учитывая позицию обвинения, приговорил женщину к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей.

Этот приговор пока не вступил в законную силу, уточняет портал Прокуратуры Российской Федерации.

