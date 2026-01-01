Пермский БК «Парма» увеличил доходы почти до 700 млн рублей

Фонд развития пермского баскетбольного клуба «Парма» представил финансовую отчетность за 2025 год. Согласно данным с портала RusProfile, выручка клуба выросла на 18%: с 109,5 до 130 млн руб. Чистый убыток 2024 года в размере 14,9 млн руб. сменился чистой прибылью в 11 млн руб. в 2025 году. Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

Поступления в клуб увеличились на 36%: с 491 млн руб. до рекордных 668 млн. Внешние субсидии выросли с 382 до 535 млн руб. (рост 40%), а доходы от продажи товаров и услуг — с 109 до 132 млн руб. (рост 21%).

Согласно финансовому отчёту, расходы на заработную плату увеличились на 15%: с 248,9 до 287 млн руб.

Баскетбольный клуб «Парма» был основан в 2012 году и с 2016 года участвует в Единой лиге ВТБ.

