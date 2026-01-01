В Перми подросток выжил после падения из окна пятого этажа

Константин Долгановский

В Перми 17-летний молодой человек, выпавший из окна квартиры на пятом этаже дома на ул. Стахановской, остался жив. Об этом сообщил портал v-kurse.ru со ссылкой на СУ СК России по Пермскому краю.

«Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Подросток доставлен в больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь», — уточнили в следственном комитете.

Инцидент произошёл утром 23 марта. Подросток упал с пятого этажа и зацепился за козырёк подъезда.

