В Перми состоялся краевой Форум сельской молодёжи Он собрал более ста участников

Фото: Министерство агропромышленного комплекса Пермского края

В Перми прошёл краевой Форум сельской молодёжи, собравший более ста участников из учебных заведений и сельскохозяйственных организаций. Среди них были представители Пермского агропромышленного техникума, Пермского аграрно-технологического университета и таких предприятий, как АО «Агросила Птицефабрика Пермская», ООО «Мясокомбинат Кунгурский» и др.

Форум организовали Министерство агропромышленного комплекса и ГКУ «Центр развития агробизнеса». Анна Быкова, министр агропромышленного комплекса Пермского края, приветствовала участников и отметила важность вовлечения молодёжи в развитие агросектора. Она подчеркнула, что свежие идеи и энтузиазм молодёжи необходимы для достижения новых высот в сельском хозяйстве.

Руководители сельхозпредприятий, Ольга Тунёва из ООО «Агрофирма «Победа» и Алексей Киселёв из ООО «К4», поделились опытом использования современных технологий для создания успешных предприятий. Участники также приняли участие в интерактивной игре «Агроквиз», проверяя свои знания о сельском хозяйстве и агротехнологиях.

В рамках форума состоялась встреча министра с финалистами Всероссийского конкурса молодых управленцев «Лидеры села». В диалоге участвовали Юрий Щербаков, победитель конкурса, и финалист Алина Стерлингова, которые предложили идеи по развитию сельских территорий.

К обсуждению присоединились Евгений Каспрышин, заместитель руководителя регионального отделения «Российские студенческие отряды», и Владислав Болдырев, член совета Российского Союза сельской молодёжи. Они представили проекты, реализуемые их организациями в аграрной сфере, и выразили готовность к сотрудничеству. Каспрышин отметил, что студенты Прикамья работают в трудовых отрядах и могут получать профессиональную подготовку. Болдырев добавил, что они готовы проводить форумы и приглашать известных агроблогеров для формирования позитивного имиджа жизни на селе.

