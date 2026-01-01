Пермский край вошёл в число лидеров по зимним травмам на улицах Чаще всего их причиной были падения на тротуарах и во дворах из-за гололёда Поделиться Твитнуть

Изображение создано при помощи нейросети Шедеврум

Компания «АльфаСтрахование» исследовала обращения по полисам от несчастного случая (НС) за зимний сезон 2025/26 и обнаружила, что Пермский край стал одним из регионов с наибольшим числом травм на улице. Такие случаи в регионе составили 12% всех страховых событий, связанных с НС.

За зимний сезон компания рассмотрела тысячи страховых случаев, связанных с уличным травматизмом. Наибольшее число обращений пришлось на январь, когда количество заявлений о травмах на улице оказалось на 18% выше среднемесячного показателя за сезон.

Этот показатель уступает только Камчатскому краю (14%). В Архангельской области зафиксировано 11% таких случаев. Санкт-Петербург занял четвертую позицию с 10%, Мурманская область — 9%. В Москве, Московской и Свердловской областях показатель составил 8%, а в Краснодарском крае — 6%.

Главной причиной обращений стали падения на тротуарах и во дворах из-за гололёда — 61% всех зимних уличных травм. Еще 14% инцидентов были связаны со сходом снега и наледи с крыш, а 8% — с переохлаждением и обморожениями.

Более 40% зимних уличных травм пришлось на людей 30-49 лет. Примерно треть обращений касалась клиентов старше 50 лет.

Средняя сумма выплат по случаям зимнего травматизма составила около 45 тыс. руб. При тяжелых переломах компенсация достигала 100-130 тыс. руб. Чаще всего фиксировались переломы лучевой кости (около 30% случаев), лодыжек (около 25%), травмы плечевого пояса (до 20%) и сотрясения головного мозга (около 10%).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.