Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермскую балетную труппу покинул премьер-бразилец Из всего «бразильского десанта» в Перми осталась одна танцовщица Поделиться Твитнуть

Габриэл Лопес в партии Зигфрида в "Лебедином озере"

Андрей Чунтомов

Балетную труппу Пермского театра оперы и балета покинули два танцовщика родом из Бразилии. Габриэл Лопес работал в театре в статусе премьера, а его соотечественник Натан Фернандес был солистом.

По информации «Нового компаньона», Фернандес решил вернуться на родину, а Лопес остаётся в России, но его новое место работы неизвестно.

Габриэл Лопес в 2016 году окончил Школу Большого театра в Жоинвиле (Бразилия), в 2018 году стал дипломантом Открытого российского конкурса артистов балета «Арабеск» в Перми, с 2018 по 2020 год был премьером Пермского балета. Сезон 2022/23 провёл в качестве премьера Dance Alive National Ballet (Флорида, США). С февраля 2024-го по февраль 2026 года вновь работал в Перми, где исполнил ведущие партии в «Лебедином озере» (6+), «Щелкунчике» (6+), «Баядерке» (6+), «Золушке» (12+) и других основных спектаклях балетного репертуара.

Сейчас в Пермском балете два премьера — Кирилл Макурин и Сергей Угрюмов. Из довольно большой группы бразильских танцовщиков — выпускников школы в Жоинвиле — в Перми осталась лишь Анн-Жуллиет Пинейро, которая в недавней премьере «Жизели» (6+) исполнила роль Невесты.





