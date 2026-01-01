В Пермском крае из-за гриппа и ОРВИ на карантин ушли 26 классов Закрываются также группы в детских садах

Константин Долгановский

С 16 по 22 марта в Пермском крае зарегистрировано 13 364 случая гриппа и ОРВИ. Уровень заболеваемости остался на уровне предыдущей недели, эпидемический порог не превышен. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора.

Однако в связи с ростом заболеваемости в образовательных учреждениях края были введены ограничительные меры:

— в 32 детских садах закрыты 37 групп;

— в 13 школах на карантин отправлены 26 классов;

— в двух средних специальных учебных заведениях приостановлены занятия в четырёх группах.

По данным ведомства, среди заболевших циркулируют как вирусы гриппа, так и другие возбудители: риновирусы, аденовирусы, метапневмовирусы, сезонные коронавирусы.

Специалисты продолжают мониторинг ситуации и напоминают о важности профилактики простудных заболеваний.

