В Прикамье идёт приём заявок на соревнования «Роботы: Битва кодов» Конкурс пройдёт в три этапа

Команды молодых разработчиков 14-35 лет приглашаются к участию в соревнованиях «Роботы: Битва кодов» по программированию промышленных роботов. Заявки на участие принимаются в Перми до 29 марта включительно. К мероприятию могут присоединиться команды, состоящие из двух-трёх человек, которые проживают на территории Пермского края и соответствуют указанному возрасту.

Соревнования будут проходить в три этапа: первый этап включает регистрацию команд (с 19 по 29 марта); второй этап — отборочный онлайн-тур (с 30 марта по 13 апреля). Участникам предстоит решить ряд задач, касающихся основ программирования на Python, схемотехники и коммутации робототехнических систем, а также ознакомиться с основами работы с манипуляторами. В финал выйдут не более десяти команд, которые наберут наибольшее количество баллов по итогам этого тура.

Третий этап состоится 18 апреля и пройдет в очном формате в Молодёжном центре «Кристалл» в Перми. На этом этапе команды получат задания, связанные с программированием учебного робота-манипулятора Promobot M Edu. Каждая команда представит свои решения жюри, которое будет оценивать не только корректность алгоритмов, но и качество кода, а также количество попыток, потраченных на решение задач.

Победители и призёры будут определены по итоговым баллам, набранным на всех трёх этапах соревнований. Для команд, занявших первые места, предусмотрены ценные призы.

Организаторами данного события выступают Министерство информационного развития и связи Пермского края, компания «Промобот» и Региональное отделение «Движения Первых».

