В IT-отрасли сложилась самая высокая средняя зарплата в Прикамье Пермский край расположился на 35-м месте в рейтинге регионов по этому показателю

Константин Долгановский

Эксперты РИА Новости подготовили рейтинг российских регионов по уровню зарплат в самых высокооплачиваемых отраслях. Исследование охватило 85 субъектов РФ. Оказалось, что в 18 из них самые высокие зарплаты наблюдаются в секторе добычи полезных ископаемых. На втором месте по числу регионов с высокими зарплатами находится IT-отрасль — она лидирует в 16 субъектах. Замыкает тройку лидеров отрасль финансовых услуг, где высокие зарплаты зафиксированы в 14 регионах.

Сахалинская область стала лидером рейтинга по уровню зарплат в отраслях в 2025 году. В секторе добычи нефти и газа здесь средняя зарплата составляет 328 тыс. руб. в месяц.

Второе место по уровню отраслевых зарплат занимает Москва. Однако здесь самой высокооплачиваемой является отрасль финансовых услуг, где средняя чистая зарплата составляет 310 тыс.

Высокие зарплаты также наблюдаются в химической промышленности Амурской области — 286 тыс. руб. в месяц.

Пермский край расположился на 35-м месте в рейтинге, с самой высокой зарплатой в IT-отрасли — 132 тыс. руб.

Последние позиции в рейтинге занимают Ингушетия, Кабардино-Балкария, Чечня и Дагестан. Во всех этих регионах, кроме Чечни, самые высокие зарплаты получают работники государственных учреждений.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.