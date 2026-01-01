Жительницу Соликамска обманул телефонный мошенник, представившийся главой района Курьера, забравшего 750 тысяч, задержали в Москве

Сотрудники полиции задержали в Москве курьера, который был связан с мошенниками, похитившими у 80-летней жительницы Соликамска 750 тыс. руб. Потерпевшая обратилась за помощью к правоохранителям, рассказав о том, как стала жертвой дистанционных мошенников.

По словам пенсионерки, сообщает пресс-служба краевой полиции, с ней связался человек, представившийся бывшим главой муниципального образования, с которым она ранее сотрудничала. Он начал переписку с ней через мессенджер, утверждая, что на него было совершено покушение на убийство, и что он просит её помочь сотрудникам ФСБ в поимке преступников.

После того как женщина дала согласие, мошенники начали разыгрывать перед ней спектакль. Они отправили ей видео с места преступления и список лиц, якобы причастных к содеянному. Вскоре она узнала, что на её имя в банке был оформлен кредит на 2 млн руб. Затем она подписала документ о неразглашении данных предварительного следствия.

Злоумышленники, выдавая себя за специалистов Росфинмониторинга, убедили пенсионерку срочно продать свой автомобиль и привезти вырученные деньги в Москву. Женщина, будучи убеждённой, что помогает правоохранительным органам, не сразу заподозрила обман. Она согласовывала свои действия с различными «специалистами», которые круглосуточно были с ней на связи и запрещали посвящать родственников в происходящее.

Пенсионерка самостоятельно нашла покупателей на свой автомобиль, продала его за 750 тыс. руб. и получила от мошенников электронный авиабилет. В Москве она передала деньги «инкассатору», получив взамен инкассационный лист. Затем ей было предписано вернуться в Пермь и обратиться в ФСБ для аннулирования сделки и возврата автомобиля.

Подозрения в обмане возникли у женщины, когда она получила сообщение о том, что специалист Росфинмониторинга попала в аварию и больше не сможет с ней общаться. Попытки дозвониться до ранее известных ей лиц оказались безуспешными, так как они перестали отвечать на звонки.

В результате совместной работы сотрудников уголовного розыска отдела МВД России «Соликамский» и их московских коллег была получена информация о предполагаемом пособнике мошенников. Злоумышленник был задержан в Москве. Им оказался 22-летний уроженец Курской области, который в настоящее время находится в Подольске под домашним арестом.

Следственный отдел ОМВД России «Соликамский» возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество в особо крупном размере». Полиция продолжает проверку на причастность молодого человека к аналогичным преступлениям и розыск его сообщников.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.