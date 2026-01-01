Житель Перми из окна заметил рыбака на оторвавшейся льдине И вызвал спасателей

фото: минтербез Пермского края

В пятницу, 20 марта, на телефон оперативного дежурного МКУ «Пермская городская служба спасения» поступил сигнал от местного жителя о том, что из окна дома он наблюдает рыбака, находящегося на оторвавшейся льдине.

Сотрудники группы оперативного реагирования №5 быстро прибыли на место происшествия. В 500 м от берега в воде был обнаружен пострадавший, которого спасатели транспортировали на сушу и передали бригаде скорой медицинской помощи.

«Если вы стали свидетелем происшествия на льду, немедленно звоните по номеру 112, сообщите точное местоположение и количество пострадавших. Не пытайтесь самостоятельно спасать человека, это может быть опасно. Берегите себя и своих близких», — обратились к пермякам спасатели.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.