Девятерым пермякам следком предъявил обвинения в организации азартных игр В ближайшее время обвинение будет предъявлено ещё двум фигурантам уголовного дела

Второй отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления СК России по Пермскому краю обвинил девятерых жителей Перми в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ. Это касается незаконной организации и проведения азартных игр организованной группой.

По данным следствия, с ноября 2025 года по март 2026 года 11 жителей Перми, действуя в составе организованной группы, незаконно организовывали и проводили азартные игры с использованием игрового оборудования вне игорной зоны. Для этого они использовали информационно-телекоммуникационные сети, включая Интернет, в помещении Свердловского района Перми.

Следователь СК России задержал 11 фигурантов уголовного дела в соответствии со ст. 91 УПК РФ. Организатору избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Остальным обвиняемым назначены меры пресечения, не связанные с изоляцией от общества.

В ближайшее время обвинение будет предъявлено оставшимся фигурантам уголовного дела. Выявить преступление помогли сотрудники УФСБ России по Пермскому краю.

В ходе следствия был проведен обыск в помещении игорного клуба. В результате изъяты наборы для игры в покер, бухгалтерская документация, средства связи и компьютерная техника. Также проведены обыски по месту жительства обвиняемых, в результате которых изъяты денежные средства, полученные преступным путем, в размере более 2,5 млн руб.

