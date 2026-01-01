Пермячка отсудила 600 тысяч за падение на скользкой дороге Суд признал ТСЖ виновным в произошедшем Поделиться Твитнуть

фото: ЕДДС Перми

Молодая пермячка получила компенсацию морального вреда за травму, полученную из-за некачественной уборки придомовой территории. Судебные приставы взыскали с ТСЖ почти 600 тыс. руб. в пользу женщины, сломавшей ногу после падения на скользкой дороге возле дома.

Как установил суд, причиной несчастного случая стало ненадлежащее содержание придомовой территории. Выходя из калитки, пермячка поскользнулась на льду и упала, получив серьёзную травму ноги. Встать самостоятельно ей не удалось, и прохожие, проявившие участие, вызвали скорую помощь. Женщину госпитализировали, где диагностировали сложный перелом лодыжки, который потребовал срочного хирургического вмешательства. В результате операции в ногу были установлены винты и штифты.

Из-за полученной травмы пермячка была вынуждена на 8 месяцев отказаться от привычного образа жизни. Она не могла полноценно проводить время с детьми, заниматься активным отдыхом, гулять с семьёй или кататься на сноуборде. Травма также оказала психологическое воздействие на женщину: на ноге остались заметные шрамы, из-за которых она стеснялась носить шорты или юбки летом и избегала обуви на каблуках. Это привело к снижению самооценки и ухудшению качества жизни, что стало причиной подачи иска о компенсации.

Суд признал ТСЖ виновным в произошедшем, так как организация не обеспечила своевременную уборку придомовой территории. ТСЖ обязали выплатить пострадавшей 350 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда, 175 тыс. руб. в качестве штрафа за нарушение Закона о защите прав потребителей и возместить судебные расходы.

Исполнительный документ о взыскании более 590 тыс. руб. был передан в отдел судебных приставов по Дзержинскому району ГУФССП России по Пермскому краю. Руководство ТСЖ было уведомлено о возбуждении исполнительного производства и предупреждено о возможных штрафных санкциях за неисполнение решения суда. Однако в установленный срок финансовые обязательства не были выполнены, и судебный пристав наложил исполнительский сбор в размере более 40 тыс. руб. Также были арестованы расчётные счета ТСЖ.

Благодаря проведённой работе вся сумма компенсации была взыскана и перечислена пострадавшей. Исполнительное производство завершено фактическим исполнением, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю.

