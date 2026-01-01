За сутки в Прикамье потушили восемь пожаров

МЧС России по Пермскому краю

За 22 марта в Пермском крае потушили 8 пожаров. Из них четыре произошли в Перми, по одному — в Березниках, Частинском, Октябрьском и Краснокамском районах. Есть погибший и раненые, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Для предотвращения новых возгораний 22 марта в Прикамье работали 188 профилактических групп из 426 специалистов. Они провели 1643 дома, ознакомили с правилами пожарной безопасности 2722 человека, раздали 2208 памяток.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю предупреждает: при первых признаках пожара нужно звонить в экстренные службы по номерам «01», «101» или «112».





