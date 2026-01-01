В Прикамье суд обязал власти Соликамска переселить семью из аварийного дома Местные чиновники пытались обжаловать решение, но безуспешно

Константин Долгановский

Пермский краевой суд подтвердил решение нижестоящей инстанции, обязав администрацию Соликамского муниципального округа предоставить семье из Соликамска новое жильё. Семья — нанимательница, её сын и дочь — проживает в двухкомнатной квартире площадью 45,6 кв. м, которая с 2017 года находится в доме, признанном аварийным и подлежащим сносу.

Как сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда, иск в защиту прав семьи подал прокурор Соликамска, указав, что дальнейшее проживание в квартире создаёт реальную угрозу жизни и здоровью. Суд первой инстанции удовлетворил требования, обязав администрацию предоставить семье другое благоустроенное жильё на условиях социального найма.

Администрация обжаловала это решение, однако краевой суд оставил его в силе. В ходе рассмотрения были учтены заключение экспертизы 2016 года о критическом износе дома (74%), данные Инспекции госжилнадзора и акт осмотра 2025 года, подтверждающие опасность обрушения конструкций.

Ответчик не смог представить доказательств безопасности проживания в доме. Судебная коллегия подчеркнула, что проживание в таких условиях недопустимо и представляет угрозу для жизни людей.

В пресс-службе Пермского краевого суда также напомнили, что в прошлом году подобный спор в Перми завершился мировым соглашением.

